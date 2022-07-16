Американский сенатор призвал перестать брать в НАТО постсоветские страны

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Оставшиеся вне Североатлантического альянса постсоветские страны не будут приняты в состав НАТО. Таким мнением поделился сенатор Рэнд Пол в статье для журнала American Conservative.
"Мы больше не можем праздно бросаться словами ради эмоциональной и политической выгоды" – пояснил Пол.
По его мнению, Россия не потерпит размещения определенных систем вооружения в Финляндии.
29 июня члены НАТО в ходе саммита в Мадриде приняли решение пригласить Швецию и Финляндию в Альянс. Согласно процедуре, сначала будет подписан протокол о вступлении, за которым последует ратификация на уровне национальных парламентов.
4 июля Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в НАТО, формально подтвердив свое намерение соблюдать соответствующие политические, юридические и военные обязательства.
Главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто подписали протоколы о вступлении своих государств в НАТО. Церемония подписания документов прошла в штаб-квартире организации в Брюсселе. Помимо Линде и Хаависто, протоколы подписали послы 30 стран НАТО. Процесс вступления государств в Североатлантический альянс завершится после ратификации документов всеми странами – членами военного блока.
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