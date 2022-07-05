Патрушев оценил решение НАТО объявить Россию врагом

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прокомментировал решение НАТО объявить Россию врагом.
По его мнению, это приведет к эскалации напряженности и дестабилизации безопасности в Европе, а также противоречит основополагающему акту Россия – НАТО.
Выступая на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности РФ на Дальнем Востоке, которое прошло в Хабаровске, Патрушев подчеркнул, что США и их сателлиты отказались вести с Москвой конструктивный диалог в сфере стратегической стабильности и полностью проигнорировали требования о гарантиях безопасности.
"Военная инфраструктура НАТО приближается к нашим границам, активно наращиваются военные силы и средства на восточном фланге. Приняты решения о вступлении в альянс Финляндии и Швеции", – приводит слова секретаря Совбеза РФ РИА Новости.
В конце июня лидеры стран Североатлантического альянса на саммите в Мадриде одобрили новую Стратегическую концепцию до 2030 года, в соответствии с которой Россия признается самой значительной и прямой угрозой безопасности его участников. В то же время отмечалось, что НАТО не нацелена на конфронтацию с РФ и не представляет для нее угрозы.
После этого в МИД РФ заявили, что НАТО начинает новую гонку вооружений. Как отмечал замминистра иностранных дел России Александр Грушко, Североатлантический альянс принял решение демонизировать РФ, так как не может жить без противника.
"Русский салат" исчез из меню на саммите НАТО
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