Патрушев оценил решение НАТО объявить Россию врагом

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прокомментировал решение НАТО объявить Россию врагом.

По его мнению, это приведет к эскалации напряженности и дестабилизации безопасности в Европе, а также противоречит основополагающему акту Россия – НАТО.

Выступая на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности РФ на Дальнем Востоке, которое прошло в Хабаровске, Патрушев подчеркнул, что США и их сателлиты отказались вести с Москвой конструктивный диалог в сфере стратегической стабильности и полностью проигнорировали требования о гарантиях безопасности.

"Военная инфраструктура НАТО приближается к нашим границам, активно наращиваются военные силы и средства на восточном фланге. Приняты решения о вступлении в альянс Финляндии и Швеции", – приводит слова секретаря Совбеза РФ РИА Новости.

В конце июня лидеры стран Североатлантического альянса на саммите в Мадриде одобрили новую Стратегическую концепцию до 2030 года, в соответствии с которой Россия признается самой значительной и прямой угрозой безопасности его участников. В то же время отмечалось, что НАТО не нацелена на конфронтацию с РФ и не представляет для нее угрозы.

После этого в МИД РФ заявили, что НАТО начинает новую гонку вооружений. Как отмечал замминистра иностранных дел России Александр Грушко, Североатлантический альянс принял решение демонизировать РФ, так как не может жить без противника.

