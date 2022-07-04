Чешский генерал заявил, что НАТО не готова к долгой поддержке Украины

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Европа выбрала умеренный путь поддержки Украины и не спешит ее увеличивать, заявил Parlamentní listy бывший глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор.
В пример он привел Германию, которая пообещала много, а сделала мало. При этом Шандор отметил, что отправлять Киеву практически нечего – запасы советского оружия скоро закончатся. В таком случае самой Чехии не хватит вооружения в случае конфликта, это признал и премьер Петр Фиала.
"Резервы и возможности оборонной промышленности ограничены, и ясно, что сам Альянс не допускал мысли, что в Европе начнется долгий конфликт. Проблема в том, что у нас не так много техники для длительной войны", – отметил экс-глава чешской военной разведки.
Шандор подчеркнул, что НАТО необходимо перестать делать вид, что решение всегда за ними. В противном случае, по его словам, Альянсу придется увеличивать численность армий стран для долгосрочных боевых действий, что может привести к катастрофическим финансовым потерям.
Ранее Минобороны США объявило о выделении Украине новой военной помощи на сумму 820 миллионов долларов. Киев получит боеприпасы для РСЗО HIMARS, 2 норвежских комплекса NASAMS, 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов и 4 контрбатарейных радара.
При этом официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что поставки вооружений Украине могут приостановиться. По его словам, это произойдет, если американский сенат не примет законопроект о выделении новой помощи Киеву в размере почти 40 миллиардов долларов.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
США намерены ужесточить контроль за оружием, которое поставляют Украине – СМИ
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