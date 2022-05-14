В Пентагоне предупредили о возможной приостановке поставок оружия Киеву

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Поставки вооружений Украине со стороны США могут приостановиться. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
По его словам, это произойдет, если американский сенат не примет законопроект о выделении новой помощи Киеву в размере почти 40 миллиардов долларов.
"Если мы скоро не получим полномочий, возможно, что будет пузырь, период времени, в который ничего не будет передаваться. Мы бы хотели быть уверенными, что этого удастся избежать", – приводит его слова РИА Новости.
В администрации США полагают, что средств, которые сейчас предусмотрены для помощи Украине, хватит до 19 мая.
На этой неделе палата представителей одобрила законопроект о помощи Украине в размере почти 40 миллиардов долларов. Однако накануне сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал данный документ. Он потребовал включить в проект поправки об ужесточении надзора за расходованием средств.
Пол также заявил, что нельзя спасать экономику Украины, обрекая экономику Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что конгресс должен тщательно взвесить затраты, которые понесет американская казна в случае принятия данного законопроекта.
9 мая президент США Джо Байден подписал закон, позволяющий применить практику ленд-лиза в отношении Украины. Ранее документ был одобрен обеими палатами американского парламента. Он предоставляет администрации Соединенных Штатов временное право поставлять на Украину и в другие страны Восточной Европы вооружения.
Комментируя в апреле подготовку данного документа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и другие страны НАТО давно готовились накачивать Украину оружием.
Палата представителей США одобрила выделение дополнительной помощи Украине
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