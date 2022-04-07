В МИД РФ отреагировали на подготовку в США закона о ленд-лизе для Украины

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала подготовку Вашингтоном закона о ленд-лизе для Киева, отметив, что США и другие страны НАТО давно готовились накачивать Украину оружием.

"Здесь нет никаких сомнений, что все это готовилось политически, информационно, что все это происходило при соучастии и непосредственном контроле натовских структур", – заявила Захарова в эфире программы "Соловьев Live".

7 апреля американские сенаторы одобрили проект закона о ленд-лизе для Украины, призванный упростить процесс оказания военной помощи стране на частично взаимообразной основе. Практика ленд-лиза активно применялась США во время Второй мировой войны для поддержки союзников по антигитлеровской коалиции.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.