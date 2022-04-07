Отсутствие огласки статьи NYT о пленных РФ говорит о предвзятости США – посольство РФ

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Отсутствие огласки в Соединенных Штатах статьи газеты New York Times о подлинности видео, в котором украинские боевики убивают российских военнопленных, свидетельствует о предвзятом отношении Вашингтона к конфликту на Украине. Об этом заявило посольство РФ в США в телеграм-канале.

"Вызывает недоумение, что публикация не получила широкой огласки в США, как это было в случае с постановочной провокацией о якобы российских военных преступлениях в Буче", – говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что это показательная равнодушная реакция американских властей со ссылкой на отсутствие подтверждения достоверности видеоролика. В посольстве РФ в США добавили, что американская приверженность демократическим принципам и неукоснительному обеспечению прав человека давно превратилась в пустозвонство.

Ранее в ООН призвали расследовать нарушения прав человека после данных об убийстве пленных.

До этого Минобороны РФ опубликовало видео с российскими военными, которых удалось освободить из плена на Украине. Они рассказали, что им пришлось пережить за последние несколько дней. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к издевательствам над военнопленными. Им самим будет отказана медицинская и психологическая помощь.

СК РФ возбудил уголовное дело о пытках и попытке убийства украинскими силовиками восьмерых пленных. В СК подчеркнули, что задержанным наносили телесные повреждения разной степени тяжести, а также расстреливали из оружия.

Также ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что причастные к издевательствам обязаны понести ответственность за свои действия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.