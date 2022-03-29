Клишас оценил призыв ООН расследовать случаи пыток пленных на Украине

Фото: ТАСС/URA.RU/EDUARD KORNIYENKO
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал бесперспективной возможность расследования в ООН фактов пыток военнопленных на Украине.
"Много было таких призывов расследовать преступления неонацистов на Украине. Помните результаты хоть одного такого расследования от киевской хунты?" – написал политик в своем телеграм-канале
Клишас подчеркнул, что это преступление, как и многие другие, будет расследовано Следственным комитетом РФ и правоохранительными органами ДНР и ЛНР.
Ранее глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер в ходе брифинга заявила, что ООН призывает полностью расследовать ситуацию с видеокадрами пыток военных на Украине. По ее словам, международная организация проверяет все появившиеся материалы.
"Основываясь на том, что мы видели, это вызывает серьезную обеспокоенность. Мы видели видеозаписи с обеих сторон, как с украинскими пленными, захваченными российской стороной, так и с российскими пленными, захваченными украинской стороной", – приводит ее слова ТАСС.
Богнер заявила, что всех исполнителей подобных действий следует привлечь к ответственности. Она также напомнила всем сторонам конфликта об обязательствах в рамках международного права и прав человека по гуманному обращению с пленными.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения с российскими пленными. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что видели кадры пыток военных России националистами на Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, участвовавшие в пытках ответят за свои деяния.
28 марта СК РФ начал расследование пыток и убийства жительницы Мариуполя боевиками украинского нацбатальона "Азов". По данным следствия, тело девушки было обнаружено в подвале одной из школ города.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В ООН призвали расследовать пытки на российскими пленными на Украине
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