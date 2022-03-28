СК РФ расследует пытки и убийство жительницы Мариуполя боевиками "Азова"

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Следственный комитет РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина начал расследование пыток и убийства жительницы Мариуполя боевиками украинского нацбатальона "Азов". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По имеющимся данным, украинские националисты из батальона "Азов" долгое время издевались над девушкой – жительницей Мариуполя, причиняя телесные повреждения. Ее тело со следами пыток и вырезанной на животе свастикой было обнаружено в подвале одной из школ города, где была база националистов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие выяснит обстоятельства произошедшего и установит личности боевиков, причастных к данному преступлению.

Ранее председатель СК поручил установить все обстоятельства расстрела мирных граждан на блокпосту в Запорожье. По информации ведомства, 17 марта в Запорожье, на блокпосту на выезде из города, украинские боевики расстреляли мирных жителей, пытавшихся покинуть город. В результате двое погибли, трое были ранены.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.