Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах осквернения Вечного огня в Невинномысске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах осквернения Вечного огня в городе Невинномысск Ставропольского края, сообщается в телеграм-канале СК РФ.

В ведомстве пояснили, что в СМИ и соцсетях было опубликовано видео, на котором трое молодых людей стоят у Вечного огня. Один из них справлял нужду прямо на пламя.

"По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о вандализме. Прокуратура региона сообщала, что молодые люди найдены и доставлены в полицию", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по факту осквернения памятника ветеранам в подмосковном Пущине. На территории парка Победы в Пущине мужчина залил краской памятник, установленный Всероссийской общественной организацией Ветеранов "Боевое Братство". По этому факту было возбуждено дело по части 1 статьи 243.4 Уголовного кодекса России ("Повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества").

До этого в Севастополе двое подростков прикурили сигареты от Вечного огня. Соответствующие кадры были выявлены в ходе мониторинга СМИ и соцсетей. Региональный главк СК начал проверку по факту осквернения памятника.

Помимо этого, в подмосковных Химках полицейские задержали мужчину, бросившего телевизор в Вечный огонь. По подозрению был задержан 32-летний местный житель. В результате проведенного медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.