Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах осквернения Вечного огня в Невинномысске

01:24
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах осквернения Вечного огня в городе Невинномысск Ставропольского края, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
В ведомстве пояснили, что в СМИ и соцсетях было опубликовано видео, на котором трое молодых людей стоят у Вечного огня. Один из них справлял нужду прямо на пламя.
"По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о вандализме. Прокуратура региона сообщала, что молодые люди найдены и доставлены в полицию", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по факту осквернения памятника ветеранам в подмосковном Пущине. На территории парка Победы в Пущине мужчина залил краской памятник, установленный Всероссийской общественной организацией Ветеранов "Боевое Братство". По этому факту было возбуждено дело по части 1 статьи 243.4 Уголовного кодекса России ("Повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества").
До этого в Севастополе двое подростков прикурили сигареты от Вечного огня. Соответствующие кадры были выявлены в ходе мониторинга СМИ и соцсетей. Региональный главк СК начал проверку по факту осквернения памятника.
Помимо этого, в подмосковных Химках полицейские задержали мужчину, бросившего телевизор в Вечный огонь. По подозрению был задержан 32-летний местный житель. В результате проведенного медицинского освидетельствования выяснилось, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
Бастрыкин потребовал направить в суд дело о прикуривших от Вечного огня в Севастополе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: