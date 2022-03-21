СК РФ возбудил дело по факту осквернения памятника в Афинах

21 марта, 21:24
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам, погибшим за свободу и независимость Греции во время Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
По данным следствия, инцидент произошел 19 марта. Неизвестные нанесли на памятник оскорбительную надпись с названием украинского националистического батальона, а также неонацистский символ.
"Эти действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом. В рамках уголовного дела в соответствии с действующим законодательством готовится направление международного запроса о правовой помощи", – говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по пунктам "а", "б" части 2 статьи 243.4 Уголовного кодекса России ("Уничтожение либо повреждение воинских памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества").
На следующий день после осквернения памятника жители Афин вышли на стихийный митинг. В акции участвовали больше 100 человек, в том числе представители греческой коммунистической партии. В субботу несколько местных жителей очистили монумент, а в воскресенье митингующие возложили к нему цветы, георгиевские ленточки и флаги России.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: