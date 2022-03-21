СК РФ возбудил дело по факту осквернения памятника в Афинах

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам, погибшим за свободу и независимость Греции во время Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел 19 марта. Неизвестные нанесли на памятник оскорбительную надпись с названием украинского националистического батальона, а также неонацистский символ.

"Эти действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом. В рамках уголовного дела в соответствии с действующим законодательством готовится направление международного запроса о правовой помощи", – говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по пунктам "а", "б" части 2 статьи 243.4 Уголовного кодекса России ("Уничтожение либо повреждение воинских памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества").

На следующий день после осквернения памятника жители Афин вышли на стихийный митинг. В акции участвовали больше 100 человек, в том числе представители греческой коммунистической партии. В субботу несколько местных жителей очистили монумент, а в воскресенье митингующие возложили к нему цветы, георгиевские ленточки и флаги России.

