Столкновения с полицией произошли на демонстрации в Брюсселе

Протестующие в Брюсселе призвали к отставке правительства

Столкновения с полицией произошли на акции протеста против санитарных ограничений в Европейском квартале Брюсселя. Об этом сообщает ТАСС.

В демонстрации принимают участие несколько десятков тысяч человек. Она организована неправительственной организацией EuropeansUnited.

Столкновения с полицией произошли в результате того, что от основной колонны отделились несколько сотен протестующих. Они попытались прорвать полицейское оцепление около здания Европейской полиции, но были отброшены водометами и за счет применения слезоточивого газа.

На митинге в парке Пятидесятилетия, которым завершился марш манифестантов, была озвучена петиция за отставку правительства. Членов кабмина раскритиковали за нарушение требований конституции страны в части фундаментальных свобод граждан.

Похожая акция протеста проходит 23 января в Лондоне, Великобритания. Медики и примкнувшие к ним демонстранты выступили против обязательной вакцинации врачей.