Столкновения с полицией произошли на демонстрации в Брюсселе

18:05
Протестующие в Брюсселе призвали к отставке правительства
Столкновения с полицией произошли на акции протеста против санитарных ограничений в Европейском квартале Брюсселя. Об этом сообщает ТАСС.
В демонстрации принимают участие несколько десятков тысяч человек. Она организована неправительственной организацией EuropeansUnited.
Столкновения с полицией произошли в результате того, что от основной колонны отделились несколько сотен протестующих. Они попытались прорвать полицейское оцепление около здания Европейской полиции, но были отброшены водометами и за счет применения слезоточивого газа.
На митинге в парке Пятидесятилетия, которым завершился марш манифестантов, была озвучена петиция за отставку правительства. Членов кабмина раскритиковали за нарушение требований конституции страны в части фундаментальных свобод граждан.
Похожая акция протеста проходит 23 января в Лондоне, Великобритания. Медики и примкнувшие к ним демонстранты выступили против обязательной вакцинации врачей.
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