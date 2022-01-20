В Австрии приняли закон об обязательной вакцинации от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Национальный совет Австрии большинством голосов принял закон об обязательной вакцинации от коронавируса всех жителей страны начиная с февраля 2022 года. Трансляцию заседания вело австрийское телевидение.

Действие закона рассчитано до 31 января 2024 года. Это значит, что Австрия станет первой страной в Евросоюзе, где прививка от COVID-19 будет обязательной.

Законопроект разработали правящая коалиция Австрийской народной партии и "Зеленые", которые в течение двух лет пандемии категорически отвергали возможность такой обязательной прививки. Он стал самым спорным и непопулярным законопроектом в современной Австрии.

В парламент направили свыше 100 тысяч ходатайств с его критикой. Против законопроекта выступила оппозиционная Австрийская партия свободы, которая собирается обжаловать его в Конституционном суде республики.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил вакцинные паспорта, маски в общественных местах и рекомендацию работать из дома. По его словам, обязательная сертификация завершится 25 января.

Организации могут сами решать, использовать или нет COVID-19-пропуска. Возвращение в офисы граждане смогут обсудить со своими работодателями.

Кроме того, план Б, введенный из-за распространения штамма "Омикрон", не будет продлен после 25 января, Англия вернется к плану А.

