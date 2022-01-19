Британия отменила вакцинные паспорта и маски в общественных местах

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил вакцинные паспорта, маски в общественных местах и рекомендацию работать из дома, сообщает РИА Новости.

По его словам, обязательная сертификация завершится 25 января. Организации могут сами решать использовать или нет COVID-19-пропуска. Возвращение в офисы граждане смогут обсудить со своими работодателями.

Кроме того, план Б, введенный из-за распространения штамма "Омикрон", не будет продлен после 25 января, Англия вернется к плану А.

В декабре правительство Германии приняло решение внести Великобританию в список стран, являющихся источником распространения мутаций коронавируса. Предполагалось, что включение в список повлечет за собой значительное ограничение на поездки между странами.

До этого на фоне роста заражений штаммом коронавируса "Омикрон" в Лондоне было объявлено чрезвычайное положение.