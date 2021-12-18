В Лондоне объявлено чрезвычайное положение на фоне роста заражений штаммом "Омикрон"

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На фоне роста заражений штаммом коронавируса "Омикрон" в Лондоне было объявлено чрезвычайное положение. Об этом в эфире Sky News сообщил мэр города Садик Хан.

"Я принял решение после консультации с коллегами объявить с сегодняшнего дня чрезвычайное положение", – сказал градоначальник.

Хан пояснил, что власти обеспокоены огромным всплеском случаев штамма "Омикрон". По его словам, в последние 24 часа наблюдалось самое большое число заражений с начала пандемии. Также растет число госпитализаций, что ведет к нехватке медперсонала.

Согласно данным британского Агентства по здравоохранению, в Великобритании по состоянию на 17 декабря за сутки зафиксировано более 93 тысяч новых заражений коронавирусом. Общее число заражений штаммом "Омикрон" на 18 декабря превышает 24 тысячи.

Ранее британские ученые из ZOE COVID Study назвали ряд симптомов, указывающих на заражение штаммом коронавируса "Омикрон". Исследователи отмечают, что у пациентов с данным штаммом часто встречаются повышенная утомляемость, насморк, частое чихание, головная боль и першение в горле. Также ученые рекомендуют обратить внимание на внезапную потерю аппетита.