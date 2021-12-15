Как продлить QR-код переболевшего коронавирусной инфекцией в Москве

Сергей Собянин продлил действие QR-кодов для переболевших COVID-19 в Москве. С 20 декабря срок использования цифрового пропуска увеличится на 6 или 12 месяцев в зависимости от даты выздоровления. Рассказываем, что нужно делать, чтобы продлить QR-код.

Как продлить сертификат?

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Мэр Москвы сообщил, что QR-коды, которые получили москвичи, переболевшие коронавирусной инфекцией, с 20 декабря продлевают свое действие. Процесс получения нового кода зависит от того, как давно человек вылечился.

Если пациент переболел COVID-19 более полугода назад (в период с 21 декабря 2020 года по 20 июня 2021 года), то действие его сертификата по старым правилам должно было завершиться. Теперь же новый сертификат автоматически сформируется 20 декабря и может быть использован еще 6 месяцев.

В случае если человек выздоровел после 20 июня 2021 года, то в момент завершения действия он автоматически пролонгируется на полгода. Если человек вылечится от COVID-19 после 20 декабря этого года, то QR-код будет выдан на один год.

Сколько будет действовать документ о вакцинации и ПЦР-тест?

Сертификат о вакцинации, как и прежде, будет действовать в течение года. При этом сократится срок использования QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов – с 3 до 2 календарных дней. Главная причина – ожидаемое распространение более заразного "Омикрон"-штамма.

Где получить новый QR-код?

Обновленный сертификат переболевшего можно посмотреть в своей электронной медкарте – в разделе "Цифровой сертификат". Также QR-код легко найти на mos.ru или в приложении "ЕМИАС. ИНФО". Кроме того, оформить новый цифровой пропуск можно в поликлинике: нужно будет обратиться в регистратуру или распечатать его самостоятельно с помощью инфомата.

Что делать, если код не пришел?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Если новый QR-код не сформировался, то необходимо воспользоваться специальным сервисом на портале mos.ru. Для этого нужно будет проверить, правильно ли указаны личные данные (ФИО, дата рождения, СНИЛС). Информация должна совпадать с той, которая была указана при лечении от COVID-19. В случае если данные верны, а цифрового пропуска все равно нет, то станет доступной ссылка для отправки обращения в техподдержку.

В обращении нужно выбрать тему "Не найден цифровой сертификат (QR-код)". Потом указать необходимые данные: номер полиса ОМС, паспортные данные, наименование медицинской организации и так далее. Специалисты службы техподдержки проверят поступившую информацию и помогут быстро получить QR-код.

Кто еще может получить сертификаты?

В декабре получить сертификат переболевшего смогут и те люди, у которых есть в организме антитела к коронавирусу. Граждане, сдавшие положительный ПЦР-тест (после 1 января 2021 года), при наличии антител получат QR-код со сроком действия 12 месяцев. Кто не обращался к врачу и не сдавал тест, но предполагает, что переболел COVID-19, – сертификат на полгода.

Кроме того, цифровой код на 6 месяцев положен и россиянам, привитым иностранными вакцинами от коронавируса или вакциной "Спутник V" за рубежом. Они также должны предоставить результат теста на антитела.

Какой уровень вакцинации и коллективного иммунитета в России?

На данный момент полный курс вакцинации прошли свыше 68 миллионов россиян, одну прививку сделали более 75 миллионов человек: в Москве первым компонентом привились 5,8 миллиона жителей.

При этом уровень коллективного иммунитета в стране составляет 56,1%. Процент заболевших после прививки – всего 3,9.