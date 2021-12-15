Мурашко рассказал, сколько привитых людей заболевают COVID-19

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Лишь 3,9% россиян, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, заболевают COVID-19, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Мы видим, что пациенты, которые прошли вакцинацию и особенно сейчас ревакцинацию, болеют значительно реже и реже поступают в медицинские организации", – цитирует министра РИА Новости.

По словам Мурашко, на лечение в стационары поступают не более 1,7% пациентов данной категории.

Накануне стало известно, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 56,1%. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что наибольший уровень коллективного иммунитета (80%) наблюдается в Севастополе. Показатель свыше 72% зафиксирован в Чукотском автономном округе, Республике Карелия, Республике Тыва, Московской области, Санкт-Петербурге и Москве.

