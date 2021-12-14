Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 56,1%. Об этом на совещании Владимира Путина с членами правительства заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Накануне Голикова отмечала, что наибольший уровень коллективного иммунитета (80%) наблюдается в Севастополе. Показатель в свыше 72% зафиксирован в Чукотском автономном округе, Республике Карелия, Республике Тыва, Московской области, Санкт-Петербурге и Москве.

Голикова также заявляла, что для борьбы с коронавирусом власти выделили 772 миллиарда рублей. По ее словам, в прошлом году на эти цели было направлено 586 миллиардов рублей.

На прошлой неделе сообщалось, что уровень коллективного иммунитета составляет 55,7%. Голикова отмечала, что достигнуть уровня в 80% можно только с помощью вакцинации.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России за последние полтора года в 30 раз увеличилось количество проведенных тестирований на коронавирус. Производство экспресс-тестов, запускаемое в стране, лишь увеличит данный показатель.