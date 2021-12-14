Один инфицированный "Омикроном" может заразить трех и более человек – Голикова

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
По оценкам специалистов, один пациент, инфицированный штаммом коронавируса "Омикрон", может заразить трех и более человек. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства.
"По оценкам мировых экспертов, в ЮАР каждый человек с вариантом "Омикрон" может заразить 3–3,5 человека", – сказала вице-премьер.
У варианта коронавируса "Дельта" этот показатель составляет 0,8, добавила она.
По словам Голиковой, "Омикрон" обнаружен уже в 74 странах мира.
Штамм "Омикрон" обнаружили у 16 из 177 человек, вернувшихся в Россию из ЮАР, что, как считает вице-премьер, подтверждает его высокую заразность.
11 из 16 россиян, заразившиеся "Омикроном", были вакцинированы от коронавируса, 7 человек ранее перенесли COVID-19, причем один из них и вакцинировался, и переболел.
В РФ создали тест, распознающий штамм "Омикрон"
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