Песков призвал надеяться на лучшее, но готовиться к худшему из-за "Омикрона"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В Кремле надеются на оптимистический сценарий развития ситуации с распространением в России штамма "Омикрон", но готовятся к худшему. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наверное, это должно быть нашим кредо", – цитирует его ТАСС.
При этом Песков отметил, что логистика в России выстроена таким образом, чтобы быть готовой к работе в условиях экстремальной нагрузки на систему здравоохранения.
"[Была] прошлая волна, мы через нее прошли, позапрошлая, и мы видим, что наработано много опыта", – добавил представитель Кремля.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что проверка эффективности российских вакцин против штамма коронавируса "Омикрон" займет до трех недель. По его словам, в настоящее время специалисты ведут исследования плазмы вакцинированных людей и изучают особенности поведения вируса на различных клетках.
По последним данным, "Омикрон" выявили в 63 странах мира, в том числе в России. Данный штамм обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, это подтверждает высокую заразность вируса.
ВОЗ предупредила о риске роста госпитализаций и смертей из-за "Омикрона"
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