Голикова заявила, что Россия не может закрыть границы из-за поездок граждан

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия не может закрыть границы из-за поездок граждан в новогодние праздники. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании "Новых людей" в Госдуме.
"Мы должны исходить из ситуации, что не сможем полностью закрыться с учетом большим трансграничных перетоков, с учетом того, что новогодние праздники, граждане поедут отдыхать за рубеж", – цитирует Голикову ТАСС.
При этом она не исключила, что после Нового года в России снова может начаться подъем заболеваемости коронавирусом. Однако пока непонятно, как будет протекать болезнь в случае новой волны коронавируса.
За последние сутки в России подтвердили 29 558 случаев коронавируса. В 2 328 (7,9%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Наименьший темп прироста зафиксирован на Чукотке, в Калмыкии, республиках Алтай и Тыве.
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