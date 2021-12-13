Голикова допустила рост заболеваемости COVID-19 в РФ после Нового года

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После Нового года в России снова может начаться подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания фракции "Новые люди" в Госдуме.

"Мы сейчас ориентируем наши регионы, чтобы они не расслаблялись и пока соблюдали те ограничительные меры, чтобы не допустить распространения заболевания, особенно в преддверии праздников, когда все хотят отдохнуть и поздравить друга друга, а ограничительные меры уходят на второй план", – цитирует ее ТАСС.

По словам Голиковой, пока непонятно, как будет протекать болезнь в случае новой волны коронавируса.

Вице-премьер предположила, что новый штамм коронавируса "Омикрон" потенциально может усугубить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в России. По ее мнению, оценить влияние данного варианта SARS-CoV-2 пока нельзя, так как под наблюдением врачей находятся только 16 человек, инфицированных им.

Согласно последним данным, "Омикрон" выявили в 63 странах мира, в том числе и России. Так, данный штамм обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР.

Между тем министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что состояние всех россиян, заразившихся штаммом "Омикрон", оценивается как удовлетворительное. По его словам, большинство пациентов уже ранее переболели COVID-19, поэтому имеют иммунитет к коронавирусу.

