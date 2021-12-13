В 24 регионах РФ растет число госпитализаций с COVID-19 – Голикова

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Число госпитализаций пациентов с тяжелыми случаями COVID-19 растет в 24 регионах России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания фракции "Единая Россия".

По ее словам, больше всего этот показатель увеличился в Сахалинской области: там госпитализировать пациентов стали в 1,9 раза чаще. Затем идет Тульская область, где рост составил 30%, Хабаровский край – 25% и Ленинградская область – 17%.

За последние сутки в России выявили 29 558 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них на Москву пришлось 2 894 случая, на Московскую область – 1 999, на Санкт-Петербург – 1 968, на Краснодарский край – 812. Наименьшие темпы прироста фиксируются на Чукотке, в Калмыкии, республиках Алтай и Тыве.

От последствий COVID-19 за 24 часа скончался 1 121 человек, выздоровел 28 561 пациент. Всего за время пандемии число переболевших россиян составило 8 769 916.

