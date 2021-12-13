Россиянам с антителами будут выдавать QR-коды

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Россияне с положительными ПЦР-тестами, полученными после 1 января 2022 года, смогут сдать анализы на антитела, чтобы получить сертификат переболевшего COVID-19. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания фракции "Единая Россия".

"Для граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител. <...> При совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел, и срок действия этого документа будет устанавливаться на год", – сказала она.

При этом вице-премьер уточнила, что будут лишь подтверждать наличие антител, а не измерять их количество. Также Голикова уточнила, что получить соответствующий сертификат смогут и те граждане, которые не обращались в медицинские организации и не сдавали ПЦР-тест, но предполагают, что перенесли коронавирусную инфекцию. В таком случае действие сертификата будет ограничено шестью месяцами, поскольку нельзя установить, когда человек переболел COVID-19.

До этого Голикова сообщила, что полный курс вакцинации от коронавируса в России прошли 68,8 миллиона человек, еще 75,5 миллиона граждан привились хотя бы первым компонентом вакцины.

По ее словам, в настоящее время уровень коллективного иммунитета в стране составляет 55,8%. В Москве этот показатель превысил 72%.

