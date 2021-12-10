Мурашко рассказал, когда в России начнется вакцинация подростков от COVID-19

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Вакцинация подростков от 12 до 17 лет от коронавируса в России начнется до конца 2021 года. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"До конца года первую вакцинацию проведем (среди подростков. – Прим. ред.) по всей России", – приводит его слова ТАСС.

Вакцину от коронавируса для подростков зарегистрировали в России 24 ноября. По итогам испытаний Минздрав выдал все необходимые документы. С 12 до 15 лет вакцинировать будут только с разрешения родителей. С 15 лет потребуется собственное согласие ребенка.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что вакцинировать подростков нужно для их же защиты, поскольку распространение "Дельта"-штамма привело к тому, что несовершеннолетние стали тяжелее болеть и хуже восстанавливаться. Он также добавил, что в четвертую волну пандемии детские отделения были переполнены, подростки попадали в реанимацию.

Поздняков пояснил, что после 12 лет организм ребенка становится идентичным организму взрослого, поэтому они получают практически одинаковые дозировки лекарственных и иммунопрепаратов, к которым относятся и вакцины. Прививка позволит усилить иммунную прослойку и не давать серьезных всплесков заболевания в последующие волны коронавируса, заключил врач.