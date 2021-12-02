ФАС согласовала цену на вакцину от коронавируса "Спутник М"

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Федеральная антимонопольная служба согласовала цену на вакцину от коронавирусной инфекции для подростков "Спутник М" на уровне 600,48 рубля. Об этом сообщается в телеграм-канале ФАС.

Цена подростковой вакцины оказалась на 30% ниже стоимости вакцины для взрослых "Спутник V".

"Снижение обусловлено сокращением производственных расходов по сравнению со "Спутником V" в связи с более низкой концентрацией действующих частиц", – говорится в сообщении.

Вакцину от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет включительно зарегистрировали в РФ 24 ноября. По итогам испытаний Минздрав выдал все необходимые документы.

С 12 до 15 лет вакцинировать будут только с разрешения родителей. С 15 лет потребуется собственное согласие ребенка.

Препарат может поступить в гражданский оборот в конце декабря этого года.