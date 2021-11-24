Вакцину от COVID-19 для детей старше 12 лет зарегистрируют в РФ 24 ноября – Голикова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России в среду, 24 ноября, зарегистрируют вакцину от коронавируса для детей старше 12 лет. Об этом в ходе совещания президента РФ с членами правительства заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, препарат может поступить в гражданский оборот уже в конце декабря текущего года. При этом прививать детей будут только при согласии одного из родителей или самого подростка, если он достиг возраста 15 лет.
"Профилактические прививки детям проводятся при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей либо иного законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет. Либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет", – объяснила вице-премьер.
Ранее Александр Гинцбург сообщил, что Центр имени Гамалеи будет готов подать документы на исследование вакцины для детей в возрасте 6–12 лет после одобрения пакета документов об эффективности и безопасности аналогичного препарата для детей 12–17 лет.
Говоря о готовящейся к регистрации вакцине, глава центра уточнил, что подростки гораздо лучше реагируют на появление антител, чем взрослые. Он также отметил, что подростки не испытывали серьезных побочных эффектов от вакцинации, кроме повышения температуры до 37,4 градуса.
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