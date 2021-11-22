Эксперт выступила за добровольную вакцинацию детей от коронавируса в РФ

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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова посоветовала проводить вакцинацию от коронавируса среди детей на добровольной основе. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению специалиста, данная мера позволит избежать чрезмерного общественного напряжения.
"Мне кажется, что на данном этапе лучше сделать выбор в пользу добровольной вакцинации. В России сейчас 22% родителей готовы добровольно вакцинировать своих детей, и это очень много", – добавила Баранова.
Доктор биологических наук отметила, что последовать их примеру могут порядка 10% родителей, но на них не стоит давить. Специалист привела в пример США, где в штате Калифорния непривитым детям запрещено посещать школы.
"Родители, естественно, стоят на ушах, им приходится выбирать между домашним обучением, переездом в другой штат. Родители попросту перегреты, это основная протестная точка и ее нельзя сбрасывать со счетов", – подчеркнула эксперт.
В начале ноября в Москве началась третья фаза клинического исследования вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М". В испытаниях принимают участие три тысячи человек в возрасте от 12 до 17 лет.
3-я фаза клинического исследования вакцины "Спутник М" для подростков стартовала в Москве
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