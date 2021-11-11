В ВОЗ заявили о возможных вспышках кори из-за пандемии коронавируса

Фото: depositphotos/Photozirka
В мире свыше 22 миллионов детей пропустили в прошлом году вакцинацию против кори из-за пандемии коронавируса, говорится в новом совместном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
"Это на три миллиона больше, чем в 2019 году, что представляет собой самое большое увеличение за последние два десятилетия и создает опасные условия для возникновения вспышек", – говорится в докладе ВОЗ.
По мнению специалистов ВОЗ, в 2020 году вторую дозу вакцины от кори получили только 70% детей, что вызывает обеспокоенность. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что мир находится в стадии "затишья перед бурей".
Ранее инфекционист Илья Акинфеев назвал прививки, которые россиянам следует сделать нынешней осенью. Специалист уточнил, что защититься необходимо от кори, вирусного гепатита В, коронавируса и гриппа. Кроме того, каждые десять лет надо обновлять прививку от дифтерии и столбняка.
Эксперты рассказали, от каких инфекций стоит прививаться
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: