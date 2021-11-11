В ВОЗ заявили о возможных вспышках кори из-за пандемии коронавируса

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В мире свыше 22 миллионов детей пропустили в прошлом году вакцинацию против кори из-за пандемии коронавируса, говорится в новом совместном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

"Это на три миллиона больше, чем в 2019 году, что представляет собой самое большое увеличение за последние два десятилетия и создает опасные условия для возникновения вспышек", – говорится в докладе ВОЗ.

По мнению специалистов ВОЗ, в 2020 году вторую дозу вакцины от кори получили только 70% детей, что вызывает обеспокоенность. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что мир находится в стадии "затишья перед бурей".

Ранее инфекционист Илья Акинфеев назвал прививки, которые россиянам следует сделать нынешней осенью. Специалист уточнил, что защититься необходимо от кори, вирусного гепатита В, коронавируса и гриппа. Кроме того, каждые десять лет надо обновлять прививку от дифтерии и столбняка.

