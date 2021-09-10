Инфекционист назвал прививки, необходимые каждому россиянину этой осенью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россиянам назвали прививки, которые необходимо сделать каждому этой осенью. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев в эфире радио Sputnik.
Специалист пояснил, что коронавирус – не единственное опасное заболевание, против которого существует вакцина. Он перечислил четыре прививки, которые стоит сделать каждому взрослому россиянину.
В частности, следует пройти вакцинацию против вирусного гепатита B.
"Дальше надо вспомнить, была ли вакцинация против кори. Если да, то у вас пожизненная защита, если нет, то обязательно против кори надо вакцинироваться, поскольку взрослые очень тяжело ей болеют", – подчеркнул Акинфиев.
Врач также посоветовал каждые десять лет делать прививку от дифтерии и столбняка.
Акинфиев продолжил, что в текущем году особенно важно пройти вакцинацию против гриппа. В прошлом осеннем сезоне снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ было обусловлено масочным режимом и другими ограничениями из-за COVID-19, пояснил специалист.
"Сейчас весь мир возвращается к обычной жизни, к тому, что было до 2020 года, поэтому вакцинация от гриппа нужна, как это было до COVID-19 и масок", – заключил эксперт.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, как совместить прививки от гриппа и коронавируса раздельными препаратами. Специалист предупредила, что каждую вакцинацию должен разделять месяц. При этом в случае прививки от COVID-19 срок должен рассчитываться от второго укола.
Москвичам рассказали, сочетаются ли прививки от коронавируса и гриппа
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