Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как совместить прививки от коронавируса и гриппа. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия 1".

По ее словам, между прививками должен пройти месяц.

"Но если вы прививаетесь от ковида, то нужно пройти полный курс вакцинации и от этого момента считать месяц", – уточнила Попова.

Роспотребнадзор рекомендовал с наступлением осеннего периода привиться не только от коронавируса, но и от гриппа. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача России, регионы должны привить от гриппа не менее 60% населения.

По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, делать прививку от гриппа следует через месяц после завершения полного курса вакцинации или ревакцинации от COVID-19.