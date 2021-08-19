Эпидемиолог назвала лучший период для вакцинации от гриппа

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что вакцинироваться от гриппа лучше всего в сентябре – ноябре, сообщает РИА Новости.
По ее словам, в период пандемии сделать прививку особенно важно, так как одновременное инфицирование вирусом гриппа и коронавирусом может привести к тяжелым формам и повышает риск летального исхода.
"Также по клинической картине эти две вирусные инфекции часто трудно дифференцировать, что может привести к неправильной тактике лечения до лабораторного подтверждения диагноза, что особенно опасно для людей с сопутствующей патологией", – добавила Пшеничная.
Эпидемиолог также отметила, что вакцинация от гриппа в условиях пандемии помогла снизить нагрузку на здравоохранение благодаря сокращению числа пациентов с тяжелыми формами заболевания.
Эксперт рекомендовала делать прививку от гриппа через месяц после завершения полного курса вакцинации или ревакцинации от COVID-19. Оптимальный срок вакцинации от гриппа – сентябрь или ноябрь.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал субъектам России привить от гриппа не менее 60% населения. В ведомстве подчеркивают, что региональным властям следует своевременно вводить ограничения с учетом эпидситуации по гриппу и ОРВИ, а также провести исследование по оценке иммунитета у населения.
Роспотребнадзор порекомендовал регионам привить от гриппа не менее 60% населения
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