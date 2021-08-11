Привитый назальной вакциной от COVID-19 пациент рассказал, как перенес прививку

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Один из пациентов, привившийся вакциной от коронавируса в виде капель для носа, которую разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи, рассказал о своих ощущениях после вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что препарат имеет сладковатый вкус, а вся процедура занимает меньше минуты.



"Вакцину капают в нос, при этом нужно глубоко вдохнуть. <...> Препарат практически не имеет вкуса и запаха, совсем чуть-чуть сладковатый привкус, совершенно не противно", – сказал он.

Он также рассказал, что сама вакцина на вид прозрачная, ее набирают в шприц со специальной насадкой и капают в нос. Также, по его словам, не было побочных эффектов после прививки – ни в день вакцинации, ни на следующий. Он отметил, что температура была в норме, головные, мышечные боли, а также кашель и насморк отсутствовали.

"Все прошло незаметно, как будто ничего и не делали", – подчеркнул он.

Доклинические испытания назальной вакцины от коронавируса начались в Центре Гамалеи в апреле этого года.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от COVID-19 для детей и подростков может быть зарегистрирована к середине сентября текущего года. Он отметил, что сейчас идет подготовка отчета перед расширенной второй фазой клинических испытаний.