Вакцину от COVID-19 для детей в России планируют зарегистрировать в сентябре

Фото: depositphotos/galinasharapova
Вакцина от COVID-19 для детей и подростков может быть зарегистрирована к середине сентября текущего года. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете "Известия".
Он отметил, что сейчас идет подготовка отчета перед расширенной второй фазой клинических испытаний.
"К 15 сентября мы уже сможем зарегистрировать детскую вакцину, чтобы параллельно можно было колоть ее школьникам", – сказал Гинцбург.
Академик добавил, если же необходимо будет "делать третью фазу на выборке в 3 тысячи человек", сроки регистрации вакцины придется немного сдвинуть.
"Сейчас, в период распространения "индийского" штамма, дети пойдут в школу, и к 20 сентября могут быть проблемы сначала у детей, а потом у всех нас", – добавил он.
По словам Гинцбурга, сейчас существует два варианта вакцины для подростков: разведенная в концентрации 1:10 и 1:5. Он также добавил, что по первой вакцине у детей "очень сильный иммунный ответ, в отличие от взрослых".
Ранее глава центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что на сегодняшний день нет оснований вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для детей и подростков, даже после завершения соответствующих исследований. По его словам, дети болеют COVID-19 легче, однако иметь в запасе инструмент для их защиты от новых более опасных штаммов коронавируса все же необходимо.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: