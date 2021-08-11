Вакцину от COVID-19 для детей в России планируют зарегистрировать в сентябре

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Вакцина от COVID-19 для детей и подростков может быть зарегистрирована к середине сентября текущего года. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете "Известия".

Он отметил, что сейчас идет подготовка отчета перед расширенной второй фазой клинических испытаний.

"К 15 сентября мы уже сможем зарегистрировать детскую вакцину, чтобы параллельно можно было колоть ее школьникам", – сказал Гинцбург.

Академик добавил, если же необходимо будет "делать третью фазу на выборке в 3 тысячи человек", сроки регистрации вакцины придется немного сдвинуть.

"Сейчас, в период распространения "индийского" штамма, дети пойдут в школу, и к 20 сентября могут быть проблемы сначала у детей, а потом у всех нас", – добавил он.

По словам Гинцбурга, сейчас существует два варианта вакцины для подростков: разведенная в концентрации 1:10 и 1:5. Он также добавил, что по первой вакцине у детей "очень сильный иммунный ответ, в отличие от взрослых".

Ранее глава центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что на сегодняшний день нет оснований вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для детей и подростков, даже после завершения соответствующих исследований. По его словам, дети болеют COVID-19 легче, однако иметь в запасе инструмент для их защиты от новых более опасных штаммов коронавируса все же необходимо.