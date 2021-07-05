В Москве началось исследование вакцины "Спутник V" для подростков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице стартовало клиническое исследование вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" для подростков 12-17 лет, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в настоящий момент исследование ведется на базе двух больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы имени З. А. Башляевой. Первые добровольцы уже проходят медобследование перед введением препарата.

"Для этого мы уже набрали запланированное количество участников – 100 человек. Сегодня началось медицинское обследование первых добровольцев, в которое в обязательном порядке входит ПЦР-тест", – рассказала вице-мэр.

Прививка делается препаратом "Спутник V", который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке.

После введения первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где специалисты будут следить за их самочувствием.

Затем им нужно будет еще несколько раз посетить больницу, чтобы сдать анализы. Подростки будут вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать по телефону врачи.

Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках столицы. В ней примут участие 250 человек, их набор начнется в конце лета текущего года. По результатам исследования можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от COVID-19.

К участию в исследовании допускаются подростки, которые не болели коронавирусом, не имеют противопоказаний к препарату или других медицинских противопоказаний.

24 июня Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19. В ВОЗ отметили, что если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения коронавируса, то прививочная кампания должна проходить в менее срочном порядке.

В обновленных рекомендациях организации также отмечается, что в большинстве случаев дети и подростки переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург утверждал, что подросткам старше 14 лет можно проводить вакцинацию препаратом "Спутник V". Он отметил, что у них отсутствуют физиологические противопоказания.

