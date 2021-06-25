Концентрации "Спутника V" индивидуально подберут для всех возрастов детей – Гинцбург

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Для каждого возраста будет подобрана определенная концентрация "Спутника V" при клинических исследованиях вакцины для детей.

Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он также отметил, участие в клинических испытаниях примут 350 человек в возрасте от 12 до 17 лет.

"Особенностей проведения исследований никаких, это повторение тех клинических исследований, которые были у взрослых, за исключением того, что там будут различные концентрации "Спутника V" для каждого возраста", – приводит слова Гинцбурга ТАСС.

В четверг, 24 июня, Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19. В ВОЗ отметили, что если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения коронавируса, то прививочная компания должна проходить в менее срочном порядке.

В обновленных рекомендациях организации также отмечается, что в большинстве случаев дети и подростки переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что Центр имени Гамалеи уже в начале июля этого года начнет клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12–17 лет на площадке столичных медучреждений. Она уточнила, что сейчас идет предварительный набор добровольцев для участия в первых двух фазах исследования.