Исследование вакцины "Спутник V" для подростков начнется в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12–17 лет начнет Центр имени Гамалеи на площадке столичных медучреждений уже в начале июля этого года. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что сейчас идет предварительный набор добровольцев для участия в первых двух фазах исследования.

"В начале июля в столице начнется клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12–17 лет. Так же, как и до этого для граждан старше 18 лет, исследование будет проходить в три фазы – по уже отработанной технологии. Первая и вторая фазы исследования будут проводиться на базе двух ведущих детских больниц столицы – Морозовской детской больницы и Детской больницы имени З. А. Башляевой. Третья фаза – в детских поликлиниках города Москвы", – сказала Ракова.

Заммэра добавила, что по результатам будет возможно принять решение о включение подростков в программу вакцинации от COVID-19. Участниками исследования станут 350 человек. Из них 100 примут участие в первой и второй фазах, а 250 – в третьей.

Принять участие в исследовании смогут молодые люди, не переболевшие коронавирусом, а также не имеющие противопоказаний к препарату или других медицинских противопоказаний. Временным противопоказанием может стать перенесенное ОРВИ за две недели до прививки или проведенная менее чем за 30 дней до введения препарата "Спутник V" вакцинация от другого заболевания.

Ракова рассказала, что для подростков предусмотрена меньшая дозировка "Спутника V" в сравнении со взрослыми. Перед началом исследования, которое будет идти в течение года, всех участников тщательно обследуют, в том числе проведут ПЦР-тестирование.

Все время за подростками будут наблюдать врачи, при этом первые три дня участникам исследования придется провести в отдельном боксе в стационаре.

"После они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов. Мы продолжим использовать наши цифровые наработки, зарекомендовавшие себя во время исследования вакцины для взрослых: подростки будут вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать по телефону врачи", – заключила заммэра.

Ранее о подготовке к исследованию говорил Сергей Собянин.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург утверждал, что подросткам старше 14 лет можно проводить вакцинацию препаратом "Спутник V". Он отметил, что у них отсутствуют физиологические противопоказания.

