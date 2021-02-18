11:04
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин рассказал о масштабных исследованиях вакцин против COVID-19. Об этом он написал в своем блоге.
Градоначальник отметил, что вакцина "Спутник V" уже доказала свою эффективность и безопасность, но ученые не останавливаются на достигнутом. В ближайшее время совместно с Институтом имени Гамалеи будет проведено несколько крупномасштабных исследований, касающихся вакцинации от COVID-19.
По словам Собянина, на этой неделе началось эпидемиологическое исследование устойчивости иммунитета после вакцинации от коронавируса.
"Ежедневно сдавать тест на наличие антител будут две тысячи человек, которые получили первый компонент вакцины от трех до шести месяцев назад. Благодаря этому будет заметна динамика изменений, которые произойдут у каждого из участников исследования спустя 9–10 месяцев или даже год после вакцинации", – отметил мэр.
Исследование покажет, нужно ли будет повторно прививаться от COVID-19 перед очередным эпидемиологическим осенне-зимним сезоном.
Также на базе детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой пройдут три фазы клинического исследования вакцины "Спутник V" для детей в возрасте от 14 до 18 лет. Решение о включении подростков в программу вакцинации будет принято по его результатам.
"Нас также интересуют и новые способы защиты от вируса. К примеру, для формирования иммунитета в зоне носоглотки специалисты разработали назальную форму "Спутника V". Полноценную вакцинацию препарат не заменит, но может быть полезен в качестве дополнительной защиты. Все три фазы клинических исследований препарата тоже планируется провести в Москве", – добавил мэр.
Ранее Сергей Собянин сообщил о начале международных клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в столице. Градоначальник отметил, что для того, чтобы сделать прививку этой вакциной, нужно будет посетить поликлинику только один раз.
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