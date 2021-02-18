Медик рассказала, как связаны COVID-19 и группа крови

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врач общей практики Европейского Медицинского Центра Анна Кулинкович рассказала агентству "Прайм", что сейчас ученые заинтересованы поиском связи между группой крови пациента, тяжестью протекания и вероятностью заболевания коронавирусом.
По ее словам, уже проведено несколько исследований по данному вопросу, но этого не хватает для однозначного вывода. Но специалист отмечает, что и эти локальные работы в рамках отдельных стран, и сделанный на их основе метаанализ выявляют определенную тенденцию.
"Меньше всего среди заболевших людей с I группой крови. А вот чаще и тяжелее других болеют люди со II и IV группами", – пояснила она.
Кулинкович отметила, что у людей с I группой крови риск развития тромбоэмболий и сердечно-сосудистых осложнений ниже. Если опираться на это, то данная группа "защищена" от тяжелого течения коронавируса, но наблюдения этого пока не подтверждают, отмечает эксперт.
"К примеру, китайские исследователи выяснили, что среди умерших пациентов больше всего было обладателей II группы крови. Но в то же время надо учитывать, что в разных странах цифры, показывающие взаимосвязь заболевания и группы крови, рознятся", – добавила она.
Ранее ученые НМИЦПН имени Сербского, РУДН и НИУ БелГУ совместно с московскими и белгородскими врачами провели исследование больных коронавирусом и установили, что люди, регулярно занимающиеся различными видами аэробных тренировок, легче переносят COVID-19.
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