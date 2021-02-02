Ученые рассказали, что практикующие регулярные аэробные нагрузки легче переносят COVID-19

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Ученые НМИЦПН имени Сербского, РУДН и НИУ БелГУ совместно с московскими и белгородскими врачами провели исследование больных коронавирусом и установили, что люди, регулярно занимающиеся различными видами аэробных тренировок, легче переносят COVID-19, сообщает ТАСС.
"Ученые Белгородского государственного университета совместно с коллегами исследовали, как переносят COVID-19 лица, предварительно адаптированные к аэробной нагрузке. Медики выявили, что занимающиеся аэробным тренингом легче переносят коронавирус", – рассказали в пресс-службе вуза.
Отмечается, что специалисты изучили 293 человека с коронавирусом старше 30 лет, из них 27 в течение года перед заболеванием регулярно практиковали различные аэробные нагрузки, в том числе бег, скандинавскую ходьбу и занятия на велотренажере.
"Доля легких форм заболевания в первой группе, практикующей аэробный тренинг, при исключении случаев бессимптомного течения составила 95%, во второй группе – 66,5%. У адаптированных к аэробной нагрузке чаще все ограничивалось ОРВИ, а пневмония с острой дыхательной недостаточностью диагностирована всего у одного больного", – заявил профессор кафедры семейной медицины НИУ БелГУ Андрей Третьяков.
Как предположили ученые, регулярные и аэробные нагрузки, практикуемые в течение продолжительного времени, видоизменяют профиль специального рецепторного белка, за счет которого инфекция проникает в клетки организма. Также тренировки помогают легче переносить COVID-19 пациентам с разными сопутствующими заболеваниями.
"Среди тренированных людей был один пример комбинации сразу трех таких заболеваний: ожирения, сахарного диабета и артериальной гипертонии. Пациент в течение 2 лет находится под нашим наблюдением, придерживается лечения и на протяжении 14 месяцев занимается на велотренажере. Болезнь (COVID-19 – Прим. ред.) у него протекала в форме пятидневной ОРВИ без расстройства обоняния", – сообщил Третьяков.
Ранее американские исследователи установили, что люди, страдающие шизофренией, почти в три раза чаще умирают от коронавируса, чем пациенты без этого психического заболевания.
Из 7 348 инфицированных были выявлены 75 страдающих шизофренией, 564 – аффективными расстройствами и 360 – тревожными. Из более чем 7 тысяч пациентов умерли в течение 45 дней с момента постановки диагноза 864 человека.
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