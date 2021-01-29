Ученые предупредили о риске осложнений при COVID-19 из-за недостатка витамина К

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ученые из Нидерландов и Бельгии предположили, что из-за нехватки витамина К у пациентов с коронавирусом существует риск осложнения болезни, сообщает газета "Известия".
"Учитывая, что витамин K имеет важное значение для здоровья легких и регуляции процессов свертывания крови, дефицит его во время COVID-19 может усугубить эти проблемы", – заявили ученые.
Специалисты пояснили, что витамин К разделяют на две группы – К1 и К2. Первый отвечает за свертывание крови, а второй реагирует за процесс отложения фосфатов кальция в мягких тканях. По словам экспертов, этот витамин активирует белок S, который играет важную роль в профилактике тромбозов.
Однако ученые подчеркнули, что для связи дефицита витамина К и коронавируса необходимо провести дополнительные исследования. По их мнению, если эта версия действительно подтвердится, то удастся в некоторых случаях предотвратить развитие тяжелой формы болезни.
Российские специалисты, в свою очередь, считают, что дефицит витамина К действительно может негативно сказаться на людях с выявленным коронавирусом. Однако они обратили внимание, что осложнения могут происходить не только из-за его нехватки.
Ученые заявили, что на течение COVID-19 также влияет дефицит витаминов D и C. По их словам, ежедневный прием витамина C также позволит уменьшить продолжительность пребывания на аппарате искусственной вентиляции легких.
Ранее американские исследователи установили, что люди, страдающие шизофренией, почти в три раза чаще умирают от коронавируса, чем пациенты без этого психического заболевания. Из 7 348 инфицированных были выявлены 75 страдающих шизофренией, 564 – аффективными расстройствами и 360 – тревожными. Из более чем 7 тысяч пациентов умерли в течение 45 дней с момента постановки диагноза 864 человека.
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