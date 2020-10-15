Дефицит витамина D обнаружили у зараженных коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

У большинства заболевших коронавирусом диагностировали дефицит витамина D. Нехватку обнаружили у более чем 71% пациентов. Данные подготовил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Минздрава РФ, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто.

Из его доклада "Клинические аспекты ведения пациентов с коронавирусной инфекцией" следует, что у 71,3% заболевших COVID-19 выявлен дефицит витамина D. Из них тяжелая нехватка наблюдается у 36,3%.

"Дефицит витамина D является важным прогностическим фактором неблагоприятного развития заболевания – как заболевания средне-тяжелого течения, так и тяжелого течения", – цитирует РИА Новости Шляхто.

Ранее бразильские ученые пришли к выводу, что коронавирус может быть причиной серьезных заболеваний. Исследователи предположили, что SARS-CoV-2 способен вызывать шизофрению, Паркинсона и Альцгеймера.

При этом доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что COVID-19 не может стать причиной развития шизофрении. Однако коронавирус оказывает губительное воздействие на нейроны.

