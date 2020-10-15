Вирусолог заявил, что COVID-19 не вызывает шизофрению

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Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн оценил достоверность информации о том, что коронавирус может стать причиной развития шизофрении. Об этом сообщает РИА Новости.

Ученый отметил, что COVID-19 не может стать причиной развития шизофрении. Однако коронавирус оказывает губительное воздействие на нейроны, считает вирусолог.

"Один из важных симптомов – потеря обоняния. Это связано с воздействием на нервные клетки. Поэтому вполне возможно, что нейроны могут пострадать", – заявил Альтштейн.

Ранее бразильские ученые пришли к выводу, что коронавирус может быть причиной серьезных заболеваний. Исследователи предположили, что SARS-CoV-2 способен вызывать шизофрению, Паркинсона и Альцгеймера.