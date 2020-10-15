Штрафы ночным клубам Москвы за отсутствие QR-кодов при входе составят до 500 тыс рублей

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Ночные развлекательные учреждения Москвы могут оштрафовать за отсутствие QR-кодов при входе на сумму до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя аппарата мэра Москвы Алексея Немерюка.

"Система (идентификации посетителей ночных баров. – Прим. ред.) начнет работать с 19 октября. <...> В целом по указу мэра предусмотрены разные штрафные санкции. Поэтому если кто-то не будет выполнять, то это будет выполняться по отношению к этим организациям в том числе", – сказал Немерюк.

Он уточнил, что в целях безопасности граждан система не будет собирать паспортные и иные персональные данные посетителя, кроме номера телефона. Немерюк добавил, что данная система идентификации не распространяется на дневные кафе и рестораны, а также ночные кинотеатры.

Ранее Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с 00:00 до 06:00, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Для этого нужно будет отсканировать QR-код либо отправить СМС на номер 7377.

По словам Собянина, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса, но если будет выявлена инфекция у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.

За последние сутки в РФ выявили 13 754 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Клинические проявления отсутствовали у 3 427 человек. Всего в стране зарегистрировано 1 354 163 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

