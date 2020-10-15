В России выявили 13 754 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России выявили 13 754 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, сообщает Оперативный штаб. Клинические проявления отсутствовали у 3 427 человек.
На Москву пришлось 3 942 случая, на Санкт-Петербург – 638, на Московскую область – 439, на Ростовскую и Нижегородскую области – по 281, на Воронежскую область – 217, на Свердловскую область – 213, на Ханты-Мансийский АО – 195, на Архангельскую область – 193, на Иркутскую область – 183, на Алтайский край – 178, на Кемеровскую область и Забайкальский край – по 177.
В Ульяновской области зафиксировали еще 174 случая, в Томской области – 170, в Волгоградской и Оренбургской областях – по 167, в Ставропольском крае и Крыму – по 163, в Ямало-Ненецком АО – 162, Омской области – 158, Мурманской области – 157, в Коми – 156, Саратовской области – 152.
В Российской Федерации всего зарегистрировано 1 354 163 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста за сутки наблюдаются в Чеченской Республике – 0,2%, в Чувашской Республике – 0,4%, в Тыве и Татарстане – 0,5%.
За последние сутки подтверждено 286 летальных случаев. За весь период по России умер 23 491 человек. Выписано за последние сутки 8 392 человека, всего выздоровели 1 048 097.
В столице с 9 октября введены дополнительные меры контроля за соблюдением ранее принятых решений по борьбе с коронавирусной инфекцией. По распоряжению Сергея Собянина было приостановлено действие социальных карт школьников, граждан старшего возраста и лиц с хроническими заболеваниями. Мэр попросил горожан не посещать общественные места и по возможности оставаться дома.
В Москве еще 1 953 человека вылечились от COVID-19
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