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Транспорт

12:50

В Москве на время ограничений отменят льготный проезд школьникам и пенсионерам

мэр Москвы Сергей Собянин город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве с 9 октября вводятся дополнительные меры контроля за соблюдением ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил Сергей Собянин в блоге на персональном сайте.

"Многие москвичи прислушиваются к требованиям санитарных врачей и соблюдают вынужденные ограничительные меры. Но, к сожалению, далеко не все. Поэтому сегодня вводятся дополнительные меры контроля за ранее принятыми решениями", – отметил мэр Москвы.

Отмена льготного проезда

В столице с 9 октября и до окончания каникул приостановят льготный проезд для школьников в общественном транспорте. Средства, уплаченные за проезд, сохранятся – их перенесут на более поздний срок.

Аналогичная мера предусмотрена в отношении столичных пенсионеров. До 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Согласно распоряжению мэра, они должны оставаться дома.

Продажа электронных билетов

Театры, концертные залы и музеи, подведомственные правительству Москвы, начнут продавать билеты только в электронном формате. Обычные кассы прекратят свою работу.

Мэр отметил, что данное решение позволит контролировать максимальную заполняемость залов и соблюдение правил рассадки.

"Тем самым мы сможем избежать нарушений санитарного режима и, как следствие, вынужденной приостановки деятельности учреждений культуры", – говорится в сообщении.

Отчетность по переводу сотрудников на удаленку

Московские организации обяжут еженедельно информировать городские власти о переводе не менее 30% сотрудников на удаленную работу. Нарушения этого правила – такие как непредоставление или неполное предоставление сведений – наказуемы штрафом или приостановкой деятельности. Соответствующий регламент прописан в статье 20.6.1 КоАП РФ.

"Строгое выполнение требований по нахождению на домашнем режиме школьников, пожилых и больных хроническими заболеваниями людей, переход на удаленку, соблюдение масочного режима – все это может приостановить нарастающую волну эпидемии. Давайте поможем себе и близким сохранить здоровье и жизни", – добавил мэр столицы.

Сергей Собянин ранее подписал распоряжение о переводе не менее 30% сотрудников городских компаний на удаленную работу из-за динамики случаев COVID-19. Кроме того, градоначальник одобрил общегородские двухнедельные каникулы для школьников с 5 октября.

Жители столицы показали, как проводят время на удаленке

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