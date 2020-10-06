Новые меры по COVID-19 не потребуются при ответственном соблюдении нынешних – заммэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что новые ограничения по COVID-19 в столице не потребуются.

В интервью РИА Новости представитель мэрии Москвы объяснил, что речь идет о ситуации, когда граждане будут ответственно соблюдать уже введенные санитарные требования.

"На сегодняшний момент, как нам кажется, если мы все будем ответственно соблюдать все рекомендации, уже существующих ограничений нам должно хватить, чтобы сдержать дальнейшее увеличение количества заболевших", – заявил Ефимов.

По словам заммэра, власти понимают, что серьезные ограничения могут негативно сказаться на экономическом состоянии компаний и, как следствие, бюджете города.

Ефимов отметил, что в Москве сейчас подготовлено достаточное количество коек, которые осенью были зарезервированы на случай более широкого распространения коронавируса.

Сергей Собянин ранее подписал распоряжение о переводе не менее 30% сотрудников городских компаний на удаленную работу из-за динамики случаев COVID-19. Кроме того, градоначальник одобрил общегородские двухнедельные каникулы для школьников с 5 октября.

В Москве за последние сутки зарегистрировано 4 082 новых случая COVID-19. 41,2% заболевших составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет. При этом столица идет в мировом тренде – ситуация с коронавирусом ухудшается во всем мире.

