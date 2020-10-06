Новые меры по COVID-19 не потребуются при ответственном соблюдении нынешних – заммэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что новые ограничения по COVID-19 в столице не потребуются.
В интервью РИА Новости представитель мэрии Москвы объяснил, что речь идет о ситуации, когда граждане будут ответственно соблюдать уже введенные санитарные требования.
"На сегодняшний момент, как нам кажется, если мы все будем ответственно соблюдать все рекомендации, уже существующих ограничений нам должно хватить, чтобы сдержать дальнейшее увеличение количества заболевших", – заявил Ефимов.
По словам заммэра, власти понимают, что серьезные ограничения могут негативно сказаться на экономическом состоянии компаний и, как следствие, бюджете города.
Ефимов отметил, что в Москве сейчас подготовлено достаточное количество коек, которые осенью были зарезервированы на случай более широкого распространения коронавируса.
Сергей Собянин ранее подписал распоряжение о переводе не менее 30% сотрудников городских компаний на удаленную работу из-за динамики случаев COVID-19. Кроме того, градоначальник одобрил общегородские двухнедельные каникулы для школьников с 5 октября.
В Москве за последние сутки зарегистрировано 4 082 новых случая COVID-19. 41,2% заболевших составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет. При этом столица идет в мировом тренде – ситуация с коронавирусом ухудшается во всем мире.
Собянин объявил об открытии в Москве двух резервных ковид-госпиталей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: