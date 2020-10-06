В Москве за сутки выявлено 4 082 заразившихся коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за последние сутки зарегистрировано 11 615 случаев COVID-19, в том числе в Москве – 4 082, сообщает Оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 615 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3 282 (28,3%) без клинических проявлений. В Москве – 4 082, в Московской области – 347", – говорится в сообщении.

За сутки госпитализировано 1049 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах столицы находятся 253 человека.

Всего в РФ зарегистрировано 1 237 504 случая COVID-19 в 85 регионах.

За последние сутки выписаны 6 252 человека, из них в Москве – 1 156. За весь период в России выписаны 988 576 человек. В Оперативном штабе также сообщили, что за сутки в стране умерли 188 пациентов с COVID-19. За весь период пандемии скончались 21 663 человека.

Сергей Собянин ранее заявил, что ситуация по коронавирусу в столице стабилизировалась. Он отметил, что пациенты продолжают прибывать в больницы, число больных в тяжелом состоянии также медленно увеличивается. При этом ситуация с коронавирусом усложняется во всем мире, и Москва идет в мировом тренде.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Кроме того, Сергей Собянин попросил городские организации перевести как можно больше своих сотрудников на удаленную работу. Глава города также напомнил о необходимости строгого соблюдения правил санитарной безопасности.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ управляема. Он отметил, что наиболее серьезное положение с COVID-19 складывается в крупных городах, в том числе в Москве.