Клинический комитет утвердил новые правила лечения COVID-19 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Клинический комитет по коронавирусу утвердил единый стандарт в подходе к лечению пациентов с COVID-19 в стационарах, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она подчеркнула, что за время пандемии столичные специалисты накопили большой опыт в борьбе с инфекцией. В частности, они собрали лучшие практики, уже доказавшие клиническую эффективность.
В стандарт стационарной помощи при лечении COVID-19 входит использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер, уточнила заммэра.
"Тактика лечения пациентов подбирается медиками в зависимости от тяжести состояния и времени начала заболевания. Такой стандарт позволяет обеспечить пациента комплексной терапией, снизить последствия тяжелого состояния", – отметила Ракова.
Она рассказала, что на первой стадии заболевания, которая длится от трех до семи суток, проводят противовирусную терапию. На второй продолжительностью около семи дней используют антикоагулянтные препараты в лечебных дозах для уменьшения вероятности образования тромбов.
Третья стадия COVID-19 наступает примерно на 15-е сутки с момента начала заболевания. Она характеризуется или выздоровлением пациента, или развитием осложнений при неблагоприятном течении болезни. Здесь обязательны антибактериальная терапия и антикоагулянты, а также проведение антиагрегантной, реперфузионной и заместительной терапии. Это лечение, которое позволяет предотвратить тромбоз, его осложнения и облегчить тяжелое состояние организма, пояснила заммэра.
Пациентам со средней и тяжелой формой коронавируса, по словам Раковой, могут назначить переливание донорской плазмы. Такое решение принимает лечащий врач. Переливание длится около двух часов, провести его нужно от трех до пяти раз.
В столице этот метод начали применять с апреля в качестве эксперимента. Согласно зарубежным исследованиям, вероятность выздоровления у пациентов со средним или тяжелым течением болезни достигает 92%.
В Москве из больниц выписали уже более 1 100 пациентов, получивших плазму для лечения коронавирусной инфекции. Кроме того, в городе сформировали банк донорской плазмы, который позволяет применять этот метод лечения к большему количеству пациентов. Сегодня пополнение этих запасов продолжается.
Еще один метод лечения – гипербарическая оксигенация, или лечение в барокамере. Назначают его пациентам, у которых есть для этого показания. Такой курс составляет от 4 до 10 сеансов.
Ранее столичный Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением мер по профилактике коронавируса. Нарушения масочного режима обнаружили в одном из московских фитнес-клубов. Теперь заведению грозит штраф.
По данным ВОЗ на 5 октября, в мире выявлено уже более 34,8 миллиона случаев заражения, свыше 1,030 миллиона человек скончались. В России выявлен 1 215 001 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 358 летальных исходов, выздоровели 979 143 человека.
В Москве проходят ежедневные рейды на наличие масок и перчаток
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: