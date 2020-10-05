Клинический комитет утвердил новые правила лечения COVID-19 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Клинический комитет по коронавирусу утвердил единый стандарт в подходе к лечению пациентов с COVID-19 в стационарах, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что за время пандемии столичные специалисты накопили большой опыт в борьбе с инфекцией. В частности, они собрали лучшие практики, уже доказавшие клиническую эффективность.

В стандарт стационарной помощи при лечении COVID-19 входит использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер, уточнила заммэра.

"Тактика лечения пациентов подбирается медиками в зависимости от тяжести состояния и времени начала заболевания. Такой стандарт позволяет обеспечить пациента комплексной терапией, снизить последствия тяжелого состояния", – отметила Ракова.

Она рассказала, что на первой стадии заболевания, которая длится от трех до семи суток, проводят противовирусную терапию. На второй продолжительностью около семи дней используют антикоагулянтные препараты в лечебных дозах для уменьшения вероятности образования тромбов.

Третья стадия COVID-19 наступает примерно на 15-е сутки с момента начала заболевания. Она характеризуется или выздоровлением пациента, или развитием осложнений при неблагоприятном течении болезни. Здесь обязательны антибактериальная терапия и антикоагулянты, а также проведение антиагрегантной, реперфузионной и заместительной терапии. Это лечение, которое позволяет предотвратить тромбоз, его осложнения и облегчить тяжелое состояние организма, пояснила заммэра.

Пациентам со средней и тяжелой формой коронавируса, по словам Раковой, могут назначить переливание донорской плазмы. Такое решение принимает лечащий врач. Переливание длится около двух часов, провести его нужно от трех до пяти раз.

В столице этот метод начали применять с апреля в качестве эксперимента. Согласно зарубежным исследованиям, вероятность выздоровления у пациентов со средним или тяжелым течением болезни достигает 92%.

В Москве из больниц выписали уже более 1 100 пациентов, получивших плазму для лечения коронавирусной инфекции. Кроме того, в городе сформировали банк донорской плазмы, который позволяет применять этот метод лечения к большему количеству пациентов. Сегодня пополнение этих запасов продолжается.

Еще один метод лечения – гипербарическая оксигенация, или лечение в барокамере. Назначают его пациентам, у которых есть для этого показания. Такой курс составляет от 4 до 10 сеансов.

Ранее столичный Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением мер по профилактике коронавируса. Нарушения масочного режима обнаружили в одном из московских фитнес-клубов. Теперь заведению грозит штраф.

По данным ВОЗ на 5 октября, в мире выявлено уже более 34,8 миллиона случаев заражения, свыше 1,030 миллиона человек скончались. В России выявлен 1 215 001 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 358 летальных исходов, выздоровели 979 143 человека.