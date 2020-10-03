Роспотребнадзор начал массовые проверки организаций в связи с COVID-19

03 октября, 13:10
Видео: телеканал Москва 24
Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением мер по профилактике коронавируса. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Так, сотрудники ведомства обнаружили нарушения масочного режима и отсутствие обеззараживателя воздуха в одном из московских фитнес-клубов. Теперь заведению грозит штраф.
"По результатам данных нарушений будет решен вопрос о возбуждении административных дел в отношении юридических или должностных лиц административная ответственность на юридических лиц в размере до 500 тысяч рублей, на должностных – до 100", – рассказала заместитель начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Москве Татьяна Косачева.
Отмечается, что согласно требованиям ведомства посетители, а также сотрудники спортивных центров должны находиться в помещениях в средствах индивидуальной защиты и обязательно соблюдать социальную дистанцию. При входе должна у всех измеряться температура тела. На занятия необходимо записываться заранее, так как количество человек в зале строго ограничено.
"Заниматься они могут без масок, но держать социальную дистанцию, поэтому мы и делаем тренажеры на расстоянии полутора метров, чтобы клиенты рядом друг с другом не находились", – поделилась старший администратор фитнес-клуба Анастасия Захарова.
Заниматься в залах в режиме оффлайн после снятия ограничений продолжили не все. Из-за этого в наполовину опустевших помещениях царит не та атмосфера, что раньше, считает посетительница спортивного заведения Галина Варфоломеева.
"Приходишь с теми людьми, с которыми мы раньше занимались. Как такая спортивная семья. Друг друга поддерживали, какие-то советы, рекомендации давали клиенты друг другу. Сейчас конечно кого-то не видишь, но надеюсь, что все вернутся все-таки. Главное, чтобы не закрыли больше", – рассказала женщина.
При этом многие видят в тренировках в фитнес-центрах одни преимущества.
"Дома я, конечно, чувствую себя уверенней, потому что не ловлю лишних взглядов со стороны, но в зале возможностей все-таки больше", – высказалась одна из посетительниц.
"Дома как-то не до зала, только легкие упражнения что-то вроде планки и все", – подметил еще один посетитель.
Однако врачи призывают по возможности вернуться к домашним тренировкам.
"Сегодня мы перешли тот порог, который мы когда-то перескочили в мае 2020 года, сегодня мы вернулись в весеннее количество заболевших коронавирусной инфекцией и, наверное, интернет-тренировки там, где это возможно. Сегодня это неплохой способ сохранения своей физической формы, поддержания иммунной системы, ну и здоровья", – подчеркнул доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев.
Ранее Роспотребнадзор сорвал концерт Моргенштерна в клубе Gipsy из-за нарушения заведением мер по профилактике COVID-19. Так, были обнаружены нарушения социального дистанцирования, порядка проведения дезинфекционных мероприятий, в том числе дезинфекции помещений, поверхностей и воздуха. Теперь Gipsy грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
Также сообщалось, что специалисты объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) выявили нарушения мер профилактики коронавируса в одном из отделений "Райффайзенбанка".
В помещении отсутствовала разметка для обозначения границ социального дистанцированя, посетителям не измеряли температуру тела при входе. Кроме этого, некоторые сотрудники банка не использовали маски и перчатки.
Кроме этого, Роспотребнадзор приостановил деятельность и Коптевского рынка. Временный запрет предусматривает ограничение работы рынка на срок до 90 суток. Помимо этого, торговую площадку могут обязать выплатить штраф в размере до 500 тысяч рублей.
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