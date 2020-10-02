Водители транспорта Подмосковья начнут фотографировать пассажиров без масок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Для более оперативного контроля за соблюдением мер по предотвращению коронавирусной инфекции водители общественного транспорта в Подмосковье будут фиксировать пассажиров на фото. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, для реализации данной инициативы было разработано мобильное приложение.
"Водитель должен проводить фотофиксацию пассажиров в салоне дважды в день: в утренний и вечерний часы пик", – сказано в сообщении пресс-службы регионального Минтранса.
Сделанные фотографии водитель будет загружать в приложение, после этого наличие масок у пассажиров будут фиксировать сотрудники центра управления регионом, рассказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
"Если пассажиры не надевают маски во время поездки, на маршрут осуществляется выездная проверка", – отметила замминистра.
Ранее сообщалось, что свыше 40 тысяч пассажиров столичного метро получили подарки за использование масок и перчаток в транспорте.
Подарки раздавали на стойках "Живое общение". Соблюдающие масочно-перчаточный режим получили эксклюзивные карты "Тройка", многоразовые маски, майки, футболки и бейсболки.
Роспотребнадзор начал массовые проверки организаций в связи с коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: