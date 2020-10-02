Водители транспорта Подмосковья начнут фотографировать пассажиров без масок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Для более оперативного контроля за соблюдением мер по предотвращению коронавирусной инфекции водители общественного транспорта в Подмосковье будут фиксировать пассажиров на фото. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, для реализации данной инициативы было разработано мобильное приложение.

"Водитель должен проводить фотофиксацию пассажиров в салоне дважды в день: в утренний и вечерний часы пик", – сказано в сообщении пресс-службы регионального Минтранса.

Сделанные фотографии водитель будет загружать в приложение, после этого наличие масок у пассажиров будут фиксировать сотрудники центра управления регионом, рассказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

"Если пассажиры не надевают маски во время поездки, на маршрут осуществляется выездная проверка", – отметила замминистра.

Ранее сообщалось, что свыше 40 тысяч пассажиров столичного метро получили подарки за использование масок и перчаток в транспорте.

Подарки раздавали на стойках "Живое общение". Соблюдающие масочно-перчаточный режим получили эксклюзивные карты "Тройка", многоразовые маски, майки, футболки и бейсболки.

